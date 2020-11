Napoli, Ghoulam non si smentisce mai: comprati già i regali per i bisognosi

Faouzi Ghoulam, in una diretta Instagram di qualche giorno fa, aveva detto che per lui è un piacere e soprattutto naturale, aiutare i bisognosi. La conferma non dovevamo averla dopo le iniziative dell’algerino in questi anni, ma se c’erano ancora dei dubbi, ecco un’altra prova della bontà del terzino del Napoli.

Infatti, con una foto su Instagram, il classe ’91 si ritrae insieme a dei pacchi, ovvero, acquisti fatti da Euronics Tufano, articoli elettronici da regalare ai follower bisognosi.