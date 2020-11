Ghoulam diretta su Instagram: il giocatore organizzerà un contest per i bisognosi

Faouzi Ghoulam ha appena realizzato una diretta sul suo profilo Instagram. L’algerino ha risposto alle domande del giornalista BelAbbes Bouaissi, di Bein Sports.

Tra i tanti argomenti, l’esterno del Napoli ha ribadito come ci siano delle somiglianze tra napoletani ed algerini per via della loro calorosità. Ghoulam, però, ha anche annunciato un contest per aiutare i più bisognosi. Con l’organizzazione Napoli Charity, cercherà di donare magliette e giocattoli ai bambini ricoverati in ospedale e ai bisognosi.

Ghoulam già in passato si è dimostrato molto aperto al sociale insieme a Koulibaly. Domani, sul profilo del giocatore, ci saranno informazioni dettagliate sul contest.