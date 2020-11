Il Mattino – Piccola possibilità di vedere Osimhen in campo col Milan ma sarebbe un grosso rischio

Victor Osimhen non dovrebbe esserci contro il Milan. Non dovrebbe, sì, perché l’edizione odierna de Il Mattino apre ad una piccolissima possibilità di vedere il centravanti nigeriano in campo domenica sera. Ieri Victor è arrivato è stato seguito dal Responsabile dello staff sanitario azzurro Raffaele Canonico che ha scongiurato un’operazione che l’avrebbe tenuto fermo più a lungo.

Sarà, anzi, un recupero breve e contro il Milan potrebbe anche scendere in campo, forza un po’ la situazione e rischiando. Ecco perché Gattuso attende il via libera dei dottori e senza Rino non schiererà il ventunenne nigeriano contro la sua ex squadra. Già stamattina Osimhen dovrebbe riprendere gli allenamenti in quel di Castel Volturno, seppur con un tutore per la spalla. E se non ci sarà domenica, potrebbe giocare con la Roma nel successivo turno di Serie A, saltando anche la gara col Rijeka in Europa League per la quale non vale la pena rischiare ulteriormente.