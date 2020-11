I quotidiani elogiano Insigne: “C’è un gesto che richiama Messi. Fa cose alla Dieguito. C’è solo un limite”

Lorenzo Insigne, ieri sera, è stato autore di un’altra super prestazione con la maglia della nazionale. Ormai Lorenzo è diventato un giocatore fondamentale non solo per il Napoli ma anche per l’Italia. Ecco cosa scrivono i quotidiani:

7,5 il voto de La Gazzetta dello Sport che aggiunge: “In totale trance agonistica, fa cose da Dieguito: controlli al volo, assist al bacio, rincorse da terzinaccio. E’ dovunque, è il simbolo. Un limite? Pochi gol rispetto a tanto gioco.

“Onora il 10, la continuità che tutti gli chiedevano eccola qui, ed è a livelli impressionanti. L’assist per il gol di Belotti è una perla di assoluta bellezza, ma il gesto tecnico più bello, che richiama alla mente quelli di Messi, è il controllo in corsa sul lungo lancio di Barella”, scrive il Corriere dello Sport che gli dà un 8 in pagella.