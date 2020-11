Quando e dove si giocheranno le Final Four di Nations League?

Con la vittoria ai danni della Bosnia, l’Italia ha conquistato la qualificazione alla Final Four della Nations League 2021. Gli azzurri ora si giocheranno il titolo con le altre tre squadre qualificate, ovvero Belgio, Francia e Spagna.

Quando si giocheranno semifinali e finale di Nations League?

A partecipare agli spareggi, oltre all’Italia, ci sono Belgio, Francia e Spagna, rispettivamente vincitrici dei gruppi 2, 3 e 4 della Lega A. La Final Four della Nations League prevede due semifinali, con le vincenti che poi si giocheranno il titolo e le sconfitte che daranno vita alla finalina di consolazione per il terzo posto. Quale sarà l’avversaria dell’Italia tra Francia, Belgio e Spagna? Per il tabellone della Final Four bisognerà aspettare il sorteggio, con l’Uefa che non ha ancora ufficializzato la data dello stesso.

Per la Final Four bisognerà aspettare quasi fine 2021, con le ultime partite della competizione per le nazionali che si terranno dopo i prossimi Campionati Europei. Le date degli spareggi della Nations League sono state confermate nel meeting del Comitato Esecutivo UEFA a settembre 2020: semifinali in programma il 6 e 7 ottobre 2021 con la finale e gli spareggi per il terzo posto a seguire il 10 ottobre.

Dove si giocherà la Final Four della Nations League

Al momento l’Uefa non ha ancora sciolto i dubbi sulla sede della Final Four della Nations League. L’Italia (così come Olanda e Polonia, altre formazioni del gruppo 1 della Lega A) ha dato la propria disponibilità ad ospitare gli spareggi. In linea di principio, la vincitrice di questo girone, potrebbe essere scelta come nazione ospitante. Nel caso dovesse essere confermata la sede italiana, sono già state individuate in Milano e Torino le due città che ospiteranno la final four di Nations League.