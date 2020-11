CdM – Le nazionali inguaiano il Napoli: solo 48h prima del Milan Gattuso avrà tutti a disposizione, in caso di tamponi tutti negativi

Napoli-Milan è ormai alle porte. Domenica sera al San Paolo si giocherà il match al vertice tra due delle squadre più in forma di questo campionato. O almeno lo erano prima della sosta per le nazionali. Perché il Napoli, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, avrà a disposizione tutti i calciatori soltanto 48h prima della gara con il Milan. Venerdì saranno completati i rientri dalle nazionali ma i giocatori dovranno sottoporsi ai tamponi e soltanto in caso di esito negativo potranno tornare in gruppo.

