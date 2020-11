Tuttosport – Napoli-Milan, Gattuso pensa a come sostituire eventualmente Osimhen: affascina la soluzione Mertens

Napoli-Milan è ormai alle porte e c’è ancora da capire se Victor Osimhen sarà disponibile per la gara di domenica o meno. Il centravanti azzurro non è ancora tornato a Napoli perché non ha ancora ricevuto l’esito del tampone effettuato in Nigeria. Appena tornerà i partenopei capiranno se potrà essere in campo contro i rossoneri. Gattuso, però, sta già pensando a come sostituire eventualmente l’attaccante: Petagna è il sostituto naturale, scrive l’edizione odierna di Tuttosport, ma Mertens resta la soluzione più affascinante, magari con Zielinski sulla trequarti.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI