Sky – Osimhen a Villa Stuart domani mattina per nuovi accertamenti

Victor Osimhen non è rientrato ancora in Italia. L’attaccante del Napoli è in attesa del risultato del tampone che ha fatto in Nigeria per prendere l’aereo e tornare.

Secondo Sky, il calciatore dovrebbe partire in serata e domani mattina sarà a Villa Stuart per ulteriori accertamenti, dopo l’infortunio alla spalla durante la gara della sua nazionale contro la Sierra Leone.

Saranno presenti anche i medici del club partenopeo e si valuteranno le condizioni dell’ex Lille e la sua possibile disponibilità per la gara contro il Milan, in programma domenica sera.