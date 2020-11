Italia, contro la Bosnia ancora titolare Insigne: un solo cambio per Mancini

Squadra che vince, non si cambia. Roberto Mancini, positivo al Covid-19 e ancora indisponibile per andare in panchina, vuole puntare su questo detto e domani, contro la Bosnia, ultima giornata di Nations League, non cambierà la formazione che ha vinto contro la Polonia, 2-0, domenica scorsa.

Un dubbio c’è e forse sarà l’unico cambio: Berardi, autore del raddoppio contro i polacchi, al posto di Bernardeschi. Secondo Sportmediaset, oltre a questo, tutti confermati, compreso Lorenzo Insigne.

Il numero 10 azzurro, capitano del Napoli, è un punto fermo della nazionale dell’ex tecnico di Inter e Manchester City.