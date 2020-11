GdS – Nessuna marcatura a uomo su Ibrahimovic: Gattuso ha già studiato come fermarlo

Domenica sera ci sarà Napoli-Milan al San Paolo. Una gara che rischia di essere già molto importante per il cammino di entrambe le squadre. È per questo che Gattuso sta cercando di prepararla al meglio, seppur senza i nazionali. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport su Ibrahimovic:

“Domenica non sarà una guerra, Rino non farà sentire il fiato sul collo al suo amico, nemico per una sera, perché non intende marcarlo a uomo, almeno quando girerà a largo dall’area. Due soprattutto gli uomini importanti per la fase difensiva. Manolas che andrà a contrastare in elevazione lo svedese sulla palla lunga che arriva da dietro, e Bakayoko che dovrà essere intelligente a chiudere le zone nella trequarti, dove Ibra cercherà spazi per le sue giocate. E poi a chiudere ci sarà sempre pronto Koulibaly“.