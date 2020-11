CdS – Rinviato il rientro di Osimhen a Napoli a causa del tampone: senza i risultati non può tornare. Resta in dubbio per domenica

Victor Osimhen è ancora in Nigeria. L’attaccante del Napoli ha dovuto rinviare la sua partenza perché non si conosce ancora l’esito del tampone già effettuato e senza non può recarsi all’ombra del Vesuvio. Intanto è stata confermata la lussazione alla spalla ma fin quando non ci sarà la visita col dott. Canonico nulla è ancora compromesso. Certo resta un forte dubbio per la gara contro il Milan ma Osimhen vuole esserci e farà di tutto per essere a disposizione di Rino Gattuso.

