Caressa: “Scudetto? Più Napoli che Inter, sembra costruito per vincere nel tempo”

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato del Napoli in ottica scudetto, piazzandolo un gradino sopra l’Inter di Conte:

“Mi dicono che Conte nello spogliatoio non sia cambiato, forse è cambiato dal punto di vista mediatico. Ha provato a cambiare qualcosa nel modo di giocare, ma Vidal lì non mi convince per le difficoltà difensive.

Non credo possa giocare tutto l’anno lì. Inter o Napoli per lo scudetto? Dico Napoli, mi sembra costruito per arrivare a vincere nel tempo”.