Zona rossa a Napoli: organizzano partita di calcetto in strada, ci sono anche gli spettatori

Davvero particolare quanto accaduto a Napoli nelle scorse ore. Secondo il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, nonostante la Campania sia stata dichiarata regione a zona rossa, continuano ad esserci scene di assembramenti.

A Napoli un gruppo di giovani ha organizzato una partita di calcetto in Piazza Mercato, nel centro della città, come mostrano alcune foto pubblicate dallo stesso politico, che poi scrive: “Noncuranti del pericolo del virus e del pericolo di diffondere il contagio nelle proprie famiglie“. Sul ciglio della strada si vedono anche alcune persone assistere all’incontro. “La gran parte dei cittadini sta rispettando le regole – aggiunge Borrelli – tuttavia quello di Piazza Mercato non è l’unico episodio di violazioni. Sono stati segnalati assembramenti di immigrati in Piazza Garibaldi mentre, immancabili, sono stati all’opera i parcheggiatori abusivi schierati all’esterno di alcuni supermercati“.

“Questi atteggiamenti incoscienti vanno puniti severamente – prosegue Borrelli –, pertanto chiedo alle forze dell’ordine di effettuare un capillare controllo del territorio durante queste settimane, che saranno fondamentali per uscire, quanto prima, dalla zona rossa“.