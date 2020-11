Tuttosport – Niente Napoli per Calhanoglu: è sfida Juve-Inter

Secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola questa mattina, Juventus e Inter sono in pressing per Hakan Çalhanoğlu, con i bianconeri in vantaggio sui nerazzurri. Scrive, infatti, il quotidiano torinese:

“Il trequartista del Milan continua a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno: Paratici in vantaggio su Marotta“.

Il Milan non vorrebbe perdere il turco a parametro zero in estate, ma resta irremovibile di fronte alla richiesta avanzata dall’entourage del giocatore di 7 milioni di euro netti a stagione.