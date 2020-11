GdS – Osimhen tornerà domani in Italia, nessuna frattura: il giocatore convinto di poter giocare col Milan

Victor Osimhen è stato costretto ad uscire in barella dopo un infortunio nella gara tra Nigeria e Sierra Leone. “Nessuna frattura, tornerà domani in Italia”, scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge:

“Il ragazzo ha rassicurato lo staff medico e tecnico del Napoli ma a questo punto passerà la domenica a casa e poi rientrerà in Italia per sottoporsi a nuovi controlli. Victor è convinto di poter scendere in campo domenica prossima nella sfida che vale il primo posto contro il Milan. Al tempo stesso in casa azzurra Rino Gattuso si augura di rivederlo al più presto per poterne valutare le condizioni effettive”.