CdS – Milik lascerà il Napoli a gennaio: Roma la pista più concreta ma ci sono altre 4 possibilità

Arkadiusz Milik potrebbe non svincolarsi a parametro zero nella prossima sessione estiva di mercato. Il giocatore polacco dovrebbe andar via a gennaio ed essere ceduto per soldi o magari per uno scambio. Il Corriere dello Sport indica la Roma come la squadra più accreditata per l’attaccante numero 99. Tuttavia non ci sono solo i giallorossi sul giocatore: Tottenham e Newcastle dalla Premier, in Italia Inter e Fiorentina ci proveranno.

