UFFICIALE – Riaprono le scuole in Campania: data e dettagli

Arriva l’annuncio di De Luca: c’è ora la data per la riapertura delle scuole in Campania. Le attività in presenza ripartiranno il 24 novembre, ovvero tra dieci giorni, ma soltanto per alcune classi. Si tratta della scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria:

“Le attività in presenza dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria riprenderanno dal 24 novembre, previa effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni.

Per gli ordini e gradi scolastici diversi, l’Unità di crisi regionale all’unanimità ha ritenuto di dover confermare la didattica a distanza”.