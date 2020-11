SKY – Osimhen tornerà a Napoli nei prossimi giorni! Poche preoccupazioni, ma può saltare il Milan

Tanto dolore, ma nessuna ripercussione grave per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, impegnato ieri in Nigeria-Sierra Leone (4-4 rocambolesco), ha rimediato una botta ed è uscito con una vistosa fasciatura alla spalla in barella.

Il ct delle Eagles ha preoccupato i tifosi del Napoli, riportando una lussazione che lo terrebbe fuori qualche settimana. Francesco Modugno, a Sky Sport, invece, riferisce notizie meno preoccupanti. Gli esami hanno evidenziato problemi al polso e alla spalla ma nessuna frattura.

Secondo Modugno, Osimhen tornerà a Napoli tra qualche giorno, dopo alcuni giorni in famiglia. La gestione dell’infortunio dipenderà dal Napoli ma è effettivamente a rischio la sua presenza per Napoli-Milan.