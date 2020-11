Tuttosport – Il Napoli teme nuovi contagiati al ritorno dagli impegni internazionali

Il Napoli teme che al ritorno dei calciatori dagli impegni con le rispettive nazionali possano esserci nuovi contagiati dal Covid. Le misure restrittive che hanno imposto gli azzurri non possono essere rispettare in nazionale e c’è la paura che al ritorno, in vista di due gare fondamentali con Milan e Roma, Gattuso possa perdere qualche calciatore. Ecco quanto scrive Tuttosport:

“Il club azzurro teme che i propri tesserati possano restare contagiati nell’andirivieni attraverso 20 paesi che frequenteranno tutti i nazionali azzurri, anche perché non potranno rispettare il rigoroso protocollo interno che si sono dati sia Gattuso che la squadra: gli unici spostamenti consentiti in questo periodo di riflusso del Covid erano stati quelli per arrivare e tornare dal Training Center di Castelvolturno, oltre alle trasferte, tutte rigorosamente in volo charter”.