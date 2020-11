Pistocchi: “Juve-Napoli sentenza politica, è una situazione preoccupante”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto il giornalista Mediaset, Maurizio Pistocchi:

“E’ ovviamente una sentenza politica, una sentenza diversa avrebbe messo in discussione tutto il protocollo ed avrebbe mandato il campionato a carte quarantotto. Per questo dico che si tratta di una sentenza più politica che tecnica. Gli avvertimenti che vengono lanciati nella sentenza sono inquietanti. Per una sentenza di questo tipo ci vogliono prove e motivazioni serie: se il Napoli ha sbagliato deve pagare, che inciderebbe sulla storia e sulla valutazione del club.

Se, però, si tratta di un processo solamente indiziario per contestare i fatti in sentenza, allora siamo di fronte ad una situazione molto preoccupante. La sentenza parla di un protocollo firmato da tutte le società al quale al Napoli si doveva attenere e la sentenza punisce il Napoli perché il club ha aperto uno squarcio che ha messo a rischio il sistema. Dopo la partita col Genoa, il Napoli ha avuto paura di una situazione che potesse deflagrare nel giro di qualche ora”.