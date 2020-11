GdS – Fabián telefonò a Gattuso dopo l’offerta di 50 mln dell’Atlético: “Mister non ho tentazioni, resto con piacere”

Fabián Ruiz è stato al centro del mercato estivo del Napoli. Tanti top club europei hanno richiesto informazioni in merito al prezzo del suo cartellino e in particolare l’Atlético Madrid sembrava fortemente interessato al calciatore spagnolo, tanto da offrire ben 50 mln agli azzurri. Il giocatore, però, non ha voluto lasciare la squadra di Gattuso. Ecco un retroscena raccontato da La Gazzetta dello Sport:

“Dries Mertens aveva quasi deciso, 80 per cento, di andare all’Inter: il filo diretto con Lukaku, poi il ribaltone. L’amore di Dries per Napoli e il lavoro ai fianchi di Rino, quel 20 per cento è lievitato. Sabato 3 ottobre Fabián memorizza un’offerta dell’Atlético Madrid: 50 milioni di euro al Napoli. Lo spagnolo telefona a Gattuso: ‘Mister, non ho tentazioni, resto con piacere’. Ciao mercato, alla prossima”.