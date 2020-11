CdS – Juve-Napoli, si dovrà attendere Natale per l’esito del ricorso: dinnanzi al Tar potrebbe accadere di tutto

Qualche giorno fa la sentenza del giudice Sandulli ha bocciato il ricorso del Napoli alla Figc per la sconfitta a tavolino contro la Juventus e il punto di penalizzazione in classifica. Gli azzurri hanno intenzione di continuare e procederanno con un ricorso al Coni, il più alto grado della corte sportiva.

Se non dovesse bastare nemmeno quello i partenopei procederanno con un nuovo ricorso al Tar. È per questo che, presumibilmente, si arriverà a Natale per conoscere l’esito definitivo. “E dinnanzi al Tar tutto può accadere”, scrive l’edizione odierna di Tuttosport.