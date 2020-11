CdS – Un positivo nel ritiro del Belgio: Napoli in apprensione per Mertens

La sosta per le nazionali tiene in apprensione il Napoli. In particolare il club azzurro – sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport – monitora a distanza la situazione riguardante Dries Mertens.

Nel ritiro della nazionale belga, infatti, è risultato positivo al Coronavirus il portiere Kaminski. Al tampone successivamente effettuato tutti i calciatori del Belgio sono risultati negativi ma, ovviamente, il club vive con leggera apprensione la vicenda, come del resto un po’ tutti in questo periodo di diffusione dei contagi.