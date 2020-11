Escluso il lockdown nazionale, ma venerdì 4 regioni potrebbero cambiare colore: quali sono

Il lockdown su tutto il terreno nazionale italiano è da escludere, almeno per il momento. Parole del Premier Giuseppe Conte che, dopo il lungo meeting tenuto con i capi delegazione della maggioranza e i ministri Boccia e Fraccaro, ha confermato come la suddivisione per ‘colori’ delle regioni stia funzionando. “La suddivisione per fasce non si tocca, rimane così come è perché sta funzionando“, queste sono state le parole del Premier Giuseppe Conte.

SEGNALI DI ALLARME IN CAMPANIA

Eppure in alcune regioni lo status quo potrebbe essere sovvertito. È il caso della Campania, dove da giorni arrivano segnali di allarme per i troppi assembramenti in città come Napoli. “Siamo lo stato e se ci sono segnalazioni diffuse di criticità delle strutture sanitarie della città di Napoli serve dare un segnale“, ha aggiunto il Premier con l’ipotesi di coinvolgere l’esercito e rafforzare la presenza della Protezione Civile per aumentare i presidi anti-Covid, questo con lo scopo di togliere pressione agli ospedali.

LE 4 REGIONI CHE POSSONO CAMBIARE COLORE

Oltre alla Campania sono sotto la lente d’ingrandimento anche le situazioni di Emilia, Friuli e Veneto: venerdì sarà la giornata chiave per capire il loro destino in termine di fascia. Nella giornata di domani saranno disponibili i nuovi dati sui contagi ed entro il weekend scatterà la procedura di valutazione di rischio in base ai noti 21 parametri.