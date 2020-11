Elmas scrive la storia con la Macedonia: decide Pandev, battuta la Georgia e conquistato Euro 2021

Storica vittoria per Eljif Elmas con la sua Macedonia. Grazie alla vittoria per 0-1 sul campo della Georgia, l’azzurro si è qualificato per Euro 2021. Decisivo il goal del solito intramontabile Goran Pandev nella ripresa.

Nella finale unica Elmas ha giocato per tutti i 90′, agendo da trequartista in un 3-4-1-2 alle spalle di Pandev e Nestorovski. Il centrocampista classe ’99 ritroverà vari compagni azzurri all’Europeo.