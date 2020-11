CdS – Juve-Napoli, la reazione dei bianconeri: “Silenzio e soddisfazione”

“Silenzio e soddisfazione”. Questa la reazione della Juventus che è consapevole di non doversi esprimere in quanto la causa è in atto soltanto tra il Napoli e la giustizia sportiva. Però, sotto sotto, i bianconeri sono soddisfatti della decisione presa dal giudice Sandulli. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

“Silenzio. E soddisfazione. La Juve non si esprime sulla sentenza della Corte sportiva d’appello della Federcalcio che ha confermato il 3-0 a tavolino per i bianconeri e il punti di penalizzazione per il Napoli, proprio come stabilito in primo grado da Giudice Sportivo, in merito alla partita prevista lo scorso 4 ottobre e mai disputata per l’assenza del club azzurro. Anche il secondo grado di giudizio, quindi, è stato favorevole alla società bianconera che in queste settimane ha avuto sempre fiducia in un epilogo del genere. Una fiducia fondata sul protocollo federale, condiviso da tutte le società di Serie A, e da essa sempre applicato