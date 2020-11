Ziliani commenta: “Sandulli nel 2006 fece un favore alla Juventus. Ad essere giusti doveva essere radiata”

Stanno arrivando le reazioni social alla sentenza della Corte d’Appello Sportiva sul ricorso presentato dal Napoli dopo il 3-0 a tavolino inflitto dopo la mancata disputa della gara con la Juventus.

Anche il giornalista Paolo Ziliani ha commentato il provvedimento, rilasciando un commento su Twitter a proposito del giudice Sandulli, presidente della Corte d’Appello Federale.

Ecco quanto scritto: “Ora apparirà chiaro a tutti che #Sandulli, presidente della Corte Federale che nel 2006 mandò la #Juventus in B con 17 punti di penalizzazione (poi ridotti a 9), più che un nemico fu un benefattore: a essere generosi la Juve avrebbe dovuto finire in C, a essere giusti radiata“.

ECCO IL TWEET: