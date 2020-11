TS – Conte bloccato dal contratto, ma senza svolta può arrivare Allegri

L’Inter non sta passando un gran momento di forma, e i risultati lasciano a desiderare. Se a inizio stagione si pensava di poter passare il turno di Champions senza troppi problemi, ad oggi la situazione è critica. Per Antonio Conte serve una svolta se non vuole perdere il suo posto come allenatore dell’Inter.

Come riporta Tuttosport, i tanti risultati gettati al vento dalla squadra, non hanno aiutato a rasserenare l’animo dei dubbiosi. Una marea di dubbi ingrossata anche dal fatto che Massimiliano Allegri, invocato quando Conte sbraitava contro la società, è ancora in attesa di squadra.

Come prosegue il quotidiano però, al momento il contratto da 12 milioni annui fino al 2022 blinda il tecnico a meno di una svolta nei risultati nel periodo dopo la sosta.