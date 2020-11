Repubblica – Gattuso, rinnovo in arrivo. ADL gli ha chiesto di tornare in Champions League

L’obiettivo stagionale del Napoli è chiaro: tornare in Champions League per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis lo ha chiesto a Rino Gattuso ed è estremamente convinto che il tecnico calabrese abbia le carte in regola per far sì che l’obiettivo venga raggiunto. È una sorta di clausola non scritta che fa parte del rinnovo contrattuale di Gattuso, quello che dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni e confermato a fine stagione. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica.

