Il Mattino – Juve-Napoli, ADL in alla Corte Federale: “Fateci giocare! Noi eravamo pronti per partire”

Aurelio De Laurentiis, dagli studi della Filmauro, è intervenuto in videoconferenza durante il primo incontro della Corte d’appello per il ricorso effettuato dal Napoli per la gara contro la Juventus persa a tavolino. Gli azzurri vogliono giocare la partita e De Laurentiis è fermamente convinto di meritare una revoca della decisione. Ecco quanto ha detto ADL secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino:

“Fu l’ASL a fermarci: noi eravamo pronti per partire e non vedevamo l’ora di giocare. Fateci giocare contro la Juventus”