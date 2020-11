CdS – Mario Rui e Ghoulam storcono il naso per Hysaj e Gattuso li punisce

Gattuso ha dovuto riportare il Napoli con i piedi per terra. L’anno scorso in due occasioni aveva punito i calciatori azzurri: una volta con Lozano e una volta con Allan. Chi non si allena bene non gioca e rischia di fare brutte figure come capitato a Ghoulam e Mario Rui, finiti in tribuna contro il Bologna. Se la smettono di storcere il naso per Hysaj che ha ribaltato le gerarchie difensive, Gattuso gli darà altre possibilità, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

