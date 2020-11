CdS – Juve-Napoli, bianconeri pronti a tutelarsi se dovesse essere ribaltata la decisione

Juventus-Napoli non termina mai. Una sfida che quest’anno non ha visto soltanto i protagonisti andare in campo e sfidarsi sul terreno di gioco. Infatti dopo il 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentati a Torino a causa dell’ASL Napoli 2, gli azzurri hanno fatto ricorso al giudice amministrativo e nelle prossime ore potrebbe arrivare la decisione sull’eventuale ribaltamento della decisione.

In tal caso la Juventus sarebbe pronta a tutelarsi, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. I bianconeri puntano molto sul fatto che hanno rispettato il protocollo e sono abbastanza positivi in merito alla conferma della decisione del giudice sportivo.