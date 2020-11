Cristiano Ronaldo è sempre più al centro della Juventus ma questo sembra non bastare in Catalogna per vedere il suo futuro a Torino.

Secondo quanto riporta Sport infatti sarebbe intenzione dei bianconeri vendere CR7 al miglior offerente in estate per non rinnovare il suo pesante contratto da 31 milioni di euro annui in scadenza nel 2022.

Secondo il quotidiano a Torino si aspettano almeno 100 milioni di euro.