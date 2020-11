Cosa succede se il Napoli perde il ricorso? La battaglia va avanti: i dettagli

Si sta decidendo in questi minuti la sentenza sul primo grado di ricorso per i fatti di Juventus-Napoli. Il Napoli, fermato dall’ASL, non riuscì a presentarsi all’Allianz Stadium lo scorso 4 ottobre.

Il giudice sportivo ha inflitto al Napoli un 3-0 a tavolino con punto di penalizzazione, che De Laurentiis e l’avvocato Grassani proveranno ora a ribaltare. Il presidente interverrà in videoconferenza: le prove prioritarie sono le prime due comunicazioni dell’ASL, da considerare impositive.

Il Napoli, infatti, sarebbe stato pronto a partire anche la domenica. Tuttavia, la diatriba potrebbe non finire qui. Nel caso in cui la Corte sportiva d’appello respingesse il ricorso, gli azzurri si rivolgeranno al Collegio di Garanzia del CONI.

Non solo: il binario con la giustizia ordinaria è ipotesi concreta: i due successivi gradi di giudizio sarebbero il TAR del Lazio e il Consiglio di Stato. A riferirlo è Sportmediaset.