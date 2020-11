Di Canio: “Difficile per il Napoli trovare equilibrio e non subire in alcuni momenti della partita”

Nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha analizzato la situazione in casa Napoli dopo la vittoria con il Bologna. Tanti elogi da parte degli ospiti di Fabio Caressa, ma Di Canio ci ha tenuto a sottolineare un aspetto controverso. Ha detto:

“L’equilibrio è difficile da trovare per il Napoli con il tipo di gioco super offensivo nei ruoli, è difficile non subire in alcuni momenti della partita. Deve sempre fare qualcosa in più dell’avversaria per portare a casa il risultato”.