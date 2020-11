A Sky Calcio Club è intervenuto Beppe Bergomi, che ha commentato anche la vittoria del Napoli sul campo del Bologna:

“Il Napoli è una squadra completa, Gattuso non vuole parlare di scudetto, ma quest’anno nessuno vuole dirlo. In passato c’era sempre stata la Juventus quest’anno è tutto in ballo per tutte le pretendenti”.