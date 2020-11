ANSA – Caos tamponi, Polizia nella sede della Lazio e nel laboratorio di Avellino

Arrivano novità in serata sul caso tamponi che sta investendo la Lazio. Secondo quanto riferito dall’Ansa, delle pattuglie della polizia giudiziaria in serata hanno raggiunto Formello per acquisire elementi utili per le indagini della Procura.

Si indaga circa il possibile mancato rispetto delle procedure Covid da parte del club biancoceleste, che potrebbe aver fatto giocare alcuni giocatori, tra cui Immobile, con una debole positività al coronavirus nella sfida contro il Torino.

Polizia anche nella sede del laboratorio di analisi Futura Diagnostica di Avellino.