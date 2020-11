Tuttosport – Gattuso, non più fratello maggiore: ha deciso di ristabilire il rapporto allenatore-giocatore

C’è bisogno di una scossa in casa Napoli. Perché gli azzurri si sono cullati fin troppo sulle prestazioni di inizio campionato, soprattutto per le gare giocate contro Genoa e Atalanta. Ma poi le gare delle ultime settimane hanno fatto arrabbiare, e tanto, Gennaro Gattuso che ha ristabilito il rapporto allenatore-giocatore a Castel Volturno. Non più fratello maggiore, scrive l’edizione odierna di Tuttosport. Nessuno dovrà sentirsi titolare di diritto e soltanto chi lavorerà meglio in settimana giocherà dal 1′ minuto.

