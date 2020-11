Tuttosport – Anche il 4-2-3-1 in discussione. Gattuso è pronto a cambiare modulo per Bologna

Rino Gattuso si è infuriato tanto a causa di Rijeka-Napoli. La squadra si è adagiata molto sui risultati ottenuti ad inizio campionato e nelle ultime settimane sta facendo fatica a trovare il modo giusto di approcciare alle partite. E Gattuso sta pensando addirittura di cambiare modulo per dare spazio a chi lavora meglio in settimana. Dal 4-2-3-1 al 4-3-3 con Politano, Mertens e Insigne in attacco e Lozano e Osimhen pronti a subentrare a gara in corso. Questo lo riferisce l’edizione odierna di Tuttosport.

