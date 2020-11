Rijeka-Napoli, Gattuso alla squadra: “Ma cosa avete in testa? Mica siamo venuti in vacanza”

Gennaro Gattuso si è arrabbiato tantissimo al termine del primo tempo di Rijeka-Napoli. Ovviamente il tecnico calabrese non era per niente soddisfatto della prestazione della sua squadra e negli spogliatoi ha sfogato la sua rabbia cercando di dare una scossa alla squadra. “Ma cosa avete in testa? Mica siamo venuti in vacanza”, ha detto Ringhio ai suoi ragazzi. E in effetti l’atteggiamento del Napoli, fin troppo morbido, faceva pensare proprio ad un’amichevole estiva senza valore. Lo riporta il Corriere dello Sport.

