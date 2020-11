Premier League, l’Everton di Ancelotti in caduta libera: sconfitta con il Manchester United, in gol anche Cavani

In caduta libera l’Everton di Carlo Ancelotti, che aveva iniziato benissimo il campionato, salvo sprofondare nell’ultimo mese. Negli ultimi 4 match di Premier League, infatti, i Toffees hanno collezionato 1 pareggio e 3 sconfitte consecutive. L’ultima oggi contro il Manchester United.

La sfida è terminata 1-3 per i Red Devils, ma ad andare in vantaggio erano stati i blu di Ancelotti con Bernard. A ribaltare il risultato è prima un gol di Bruno Fernandes e poi di Rashford. Nel recupero chiude i giochi Edinson Cavani, entrato all’82’, che sigla il suo primo gol in Premier League.