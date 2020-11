GdS – “Troppi errori e imbarazzanti”. Gattuso a confronto con la squadra dopo Rijeka

Rino Gattuso è stato durissimo dopo la trasferta europea di Rijeka. Ieri a Castel Volturno l’allenatore calabrese ha tenuto un duro confronto con la squadra per prepararla al meglio in vista di Bologna. Ecco quanto racconta La Gazzetta dello Sport:

“La trasferta di Fiume non lo ha accontentato per il risultato. E ieri coi suoi ragazzi è stato duro nel chiuso delle sale di Castel Volturno. Sbagliare si può, ma gli errori di giovedì sono stati troppi e imbarazzanti per nascondere la sottovalutazione dell’avversario. Rino ha battuto proprio sul tasto della mentalità. Perché puoi preparare la tattica e la strategia migliore per una partita, ma se poi non scendi in campo con la testa giusta allora sono guai. E se contro un Rijeka non trascendentale hai rimediato in qualche modo, a Bologna bisognerà prendere il pallino del gioco e dimostrare che questo Napoli può stare in alto nella classifica”.