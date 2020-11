Petagna a Sky: “Ci tenevo a fare gol, ma sono contento della vittoria. Tre punti fondamentali per la classifica”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro il Rijeka:

“Al gol ci tenevo un sacco perché partivo dall’inizio, ma sono contento della vittoria. Loro si difendono bene ed il campo è complicato. Gioco in una squadra di grandi giocatori, con il lavoro verranno fuori risultati e partite migliori. Tre punti fondamentali per la classifica perché la prima l’avevamo persa, era importante vincere qui ed era anche difficile. Una vittoria che ci dà fiducia in vista di domenica”.