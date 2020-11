GdS – Rinnovo Insigne, prima bozza: contratto fino al 2025 con aumento dello stipendio a 5 mln più ricchi bonus

Lorenzo Insigne potrebbe presto rinnovare con il Napoli. Il suo contratto scade nel 2022 ma l’impressione è che si possa andare avanti ancora per tanti anni. Perché Lorenzo è un giocatore fondamentale per gli azzurri e viceversa Napoli è molto importante per Insigne. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport in merito:

“Con Aurelio De Laurentiis il feeling è stato ritrovato, le parti presto si ritroveranno per discutere il rinnovo dell’attuale contratto che ha scadenza 2022. L’idea di Lorenzo è quella di concludere la carriera in maglia azzurra. Ipotesi che trova anche il compiacimento del club.

Una prima bozza di accordo sarebbe stata concordata sulla base di un rinnovo fino al 2025 con un aumento di stipendio fino a 5 milioni di euro all’anno, oltre a ricchi bonus legati ai risultati (scudetto, Europa League e Coppa Italia).