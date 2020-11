GdS – Insigne voleva giocare già col Sassuolo: Gattuso non ha dato l’ok per non rischiare

Lorenzo Insigne scalpita e vuole tornare subito titolare per aiutare la squadra dopo la sconfitta col Sassuolo. E in realtà anche contro gli emiliani Lorenzo voleva esserci. Il numero 24 azzurro voleva giocare ma Gattuso non gli ha dato l’ok per la gara di domenica scorsa. Ecco cosa racconta La Gazzetta dello Sport:

“La voglia di giocare è tanta e farà di tutto per convincere Rino Gattuso a schierarlo domani a Fiume, per la gara di Europa League, contro il Rijeka. Freme, Lorenzo Insigne: stare fuori non è il massimo per uno come lui. Se solo l’allenatore gli avesse dato l’ok, avrebbe giocato anche contro il Sassuolo. Invece, il capitano s’è dovuto sistemare in tribuna e assistere alla sconfitta dei suoi compagni”.