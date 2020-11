Gattuso commenta: “Sassuolo? Non so che partita ha visto mezza Italia! Siamo sulla strada giusta”

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa presentando il match di Europa League con il Rijeka. L’occasione è stata utile per parlare anche del match perso con il Sassuolo. Ecco quanto evidenziato:

“Dobbiamo capire qual è il vero Napoli. Domani giochiamo con una formazione che gioca il 5-3-2, due anni fa l’ho affrontata e ho perso perché giocavano un grande calcio. Domani sapremo si chiuderanno e dovremo fare la nostra partita.

Però non sono d’accordo con queste critiche sentite negli scorsi giorni. Con l’Az Alkmaar e con il Sassuolo non abbiamo rischiato nulla e sprecato tanto, non so che partita ha visto mezza Italia. Siamo sulla strada giusta, sono contento di quanto sta facendo la mia squadra.

Scelte diverse di formazione? Credo ci terremo sulla stessa linea di quanto abbiamo fatto in Spagna”.