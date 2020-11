SKY TG24 – De Luca in disaccordo con il Premier Conte: le scuole resteranno chiuse in Campania

È da poco terminata la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte in cui è stato illustrato il nuovo Dpcm. La Campania è stato inserita tra le Regioni in zona gialla, ciò vuol dire che le restrizioni saranno minori (LEGGI QUI).

Per quanto riguarda le scuole, il Dpcm prevede in area gialla la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, mentre le lezioni restano in presenza per le scuole elementari e medie, oltre che per i servizi all’infanzia. Gli alunni dovranno mettere obbligatoriamente la mascherina (tranne i bimbi al di sotto dei 6 anni).

Ebbene, secondo quanto riportato da Sky TG24, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si sarebbe detto contrario a questo provvedimento e starebbe già preparando un’ordinanza per predisporre la chiusura di tutte le scuole. Le lezioni, così, dovrebbero continuare soltanto a distanza.