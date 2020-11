CdM – Rijeka-Napoli, oggi allenamento decisivo per Insigne: nessuno vuole rischiare

Lorenzo Insigne è uscito per infortunio contro la Real Sociedad giovedì scorso e domani potrebbe scendere in campo contro il Rijeka ma nessuno vuole rischiare un’altra ricaduta. Ecco cosa scriva il Corriere del Mezzogiorno in merito:

“Nessuno, però, vuole rischiare in casa Napoli, né lo staff medico né quello tecnico. Oggi ci sarà l’allenamento decisivo per capire se il capitano azzurro può essere schierato dal primo minuto o bisogna mandarlo in campo a gara in corso”.