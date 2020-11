Dpcm zona arancione, le misure per la Campania: divieto di spostamento tra regioni. Chiusi bar e ristoranti

Entro domani sarà emanato un nuovo DPCM dal Premier Giuseppe Conte. Oltre alle misure nazionali come il coprifuoco alle 22, l’autocertificazione obbligatoria e la chiusura di centri commerciali nei festivi, l’Italia sarà divisa in zone. Ogni regione avrà un colore: la Campania si colloca in quella arancione, ossia la intermedia, che prevede diverse misure.

Come già affermato nella scorsa ordinanza, c’è divieto di uscita ed entrata tra diverse regioni se non per motivi strettamente necessari come quelli lavorativi o di salute. Lo stesso vale per gli spostamenti da un comune diverso da quello di residenza. Per quanto riguarda la movida sarà bloccata in quanto bar e ristoranti, pub resteranno chiusi dalle 18. Faranno eccezione i servizi di catering e le mense.

Leggi la bozza completa del nuovo DPCM qui