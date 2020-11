Dall’Argentina – “Maradona è ferito, non ha voglia di mangiare. Ha il cuore a pezzi dopo il compleanno”

“È ferito, senza voglia di mangiare, di parlare. Il compleanno ha smosso molte cose, ha il cuore a pezzi”. Questo è quanto scrive il quotidiano argentino Olè in merito alle condizioni di Diego Armando Maradona, ricoverato in una clinica privata questa notte. Il Pibe non se la passa bene per vari problemi personali, dallo stato fisico alle questioni familiari. Per questo motivo la decisione di ricoverarlo per analisi e controlli generali.

